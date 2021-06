Le variant indien continue d’inquiéter les experts: «Restez sur vos gardes»

Le variant indien continue d’inquiéter de nombreux experts à cause de sa forte capacité de contagion, environ 40 à 60% de plus que le variant britannique, qui était déjà beaucoup plus contagieux que le virus tel que nous l’avons connu au début de l’année dernière.

**** *** ******** **************** ******* ** ******** *** ******** ***** ************** ** *** ** ** **** ****** ****** ****** *** ******* ******** ** ******** *** ****** ** ****** ** ******* *** ***** *** **** ****** ***** ***** ******* **** ** ********** ** ******* ****** ******** ** ***** **** ** ******** ***** ** ***** *** ********* ******* ** ******** ******** **** ***** **** ****** *** ***************** ******* ************* ** ********* ** ******* ************ ********** ***** *** **** ** ***** ********** ********* **** ***** ********* ********* ************* ** ***** ******** ********* **** ****** **** ***** ************* ******** ******** ******* *********** ** *********** ** *********** **** ** *********** ** ****** ******* ** *********** ********** ******** ************** *** ********* *** *** ***** ******* ******** ** **** ******** **** ***** ***** **** **** ***** ********** ********* ******** ****** ******* ********* **** *** ************** *** ******** ******** ** ********** ** ** ******* ****** ********** ** ********* ** ******** ***** ** ***** ******* ** **** ******************* ** ** ******* ************* ************ ** ****** ***** ****** ** ******* ************** ******** ** *************** ***** *********** ********* ** ** ******** ********** *** ***** *** ** ******** *** ******** *** ******** ******** **** ******* **** ** ** ****************** ** *** ********* *** ******* ********** *** ** ******* **** ******** *************** ***************** ********* ******* **** ** ****** *********** **** **** ******* *** **** ***** ********** ** **** ** *********** ******** **** ******** *********** ************ **** ********* *** **** ** ******* *** *** ***** ************ *** ********** ** ************* ** **** ********* ***** ** ** ************ *********** *** ***** ****** ************** ******** *** ********** *** ******* ***** ******** ******* ***** ** ******* **** *** ***** ** ****** ** ** ******* ** **** *** ****** ********** ***** *** *** ***** ********* ******** *** ******** ********** ** ******** ************ **** ********* ** ****** **** ** * **** ** ********* ************* ******************* ******* *** ******** **** ******* ** ******* ************ ****** ** ********* ****** *** ***** ** ********** ******** *********** *** ********* *** ** ********** ** ************ ********* ******* **** ************** ************** ** **** ********* *** ***** ***** ************ *** ****** ******* *** ********** ********* ** *** ********* ********* ******* ** ** ********* *** ******* ** ***** ****** ******* ********** *** ** ******** **************** *** ***** *** ** ******* ******* ********** **** ********* *** ** ****** ** ******** ******** ** ******** ********* ************** *** *** *************** ********** ******** ** *********** *** **** ********* ******************