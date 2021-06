Vaccination sans rendez-vous avec Johnson&Johnson le samedi 19 juin à Colfontaine

Le processus de vaccination s’accélère. 50 % des personnes de plus de 18 ans de la province du Hainaut ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin. Toutes les communes de Mons-Borinage, sauf une, ont également franchi ce cap des 50 %. Découvrez les communes qui ont fait la plus belle progression et celles qui mènent la marche. Voici les chiffres par entité.