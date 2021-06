Thierry, déjà condamné à Mons pour avoir tué Cynthia, est rejugé pour violence

Jess est sur le banc des parties civiles. Face à elle, Thierry L, 47 ans, détenu. Il répond envers elle de coups, de coups à son fils, de harcèlement, téléphonique notamment, et de menaces, verbales et écrites. Le problème, c’est qu’elle a appris, mais un peu tard, que son homme si parfait avait, plus de dix ans avant qu’elle le rencontre, été condamné à une peine de 30 ans devant les assises du Hainaut. Il avait tué Cynthia Arbaoui. Par une manœuvre d’étranglement, ce dont elle se plaint également...

** ******* ******** ** **** ** *** ********* **** ****** ********* ** ******** ******** ***************** **** *** *********** *********** * ******* ** ******** ************************ ******* ***** ** *** *********** * **** ** ******** ******* ******** ** ********** ** *************** ** *** ******* ****** ** ***** ******* ****** **** ** ******* ** *** ********* **** ********** ** ***** ************ ** ***** ** **** ******* ** * ******* ** ** *** ** ********** ****** ** **** *********** ** ******* ** ** ******** ***** ********* ***** ** * ************ ****** ******** ************* ** ** **** ** **** ** ** ** ***** ***** ** * ***** ******** ************* ** ******** ***** ** ********* ***** *** ******* *** ****** ********** ***** ***** ***** ******* ********* ****** ** ******* ****** ** ** **** *** ******** ******* ** ** ******** *************** ** ******** ** ******* ** ***** ***** ** ***** ** ***** ***** ** ******* ** ** ***** **** ** ********* ******* ******** ** ****** ********* *** ** ******** **** *** **** *** ********* ******* ******** ********** ********* ******** ** ****** ********* *** ********* ** ** ***** *********** **** *** ** ** ************* **** ******* ** ***** *** ** ********* **** ** **** ************ *** *** ***** ******* ** ****** *** **** ***** ***** ******** *** ******** **** ******* **** ******* ***** ******** ************ ** **** ** **** ******************** ** ** ****** *** *** ****** ************************* ** ******** *** ******* ** ********* ***** **** ************* ** ** ****** ******** ** **** *** *** ******* **** ****** ****** ****** ********** ************** ****** **** ************ ** **** ******************** *** **** ** ***** ***** ******** ****** *** ****** ***** ***** ******* ****** *** ***** **** **** ** ******** ** ******* *** *** ** ***** ********* ********* ** ********** ****** *** ********** ** ************** *** *** *** ***** *** ***** ****** *** *** **** ******* *********** *** *** ************* ** ************ *** **** ** ******** ******** *** ******* ************** ** *** ********* ** ** ********* ***** *** ** **** ** *********** ** ***** * ******** *********** **** *** ********* ****** ** ************* ********** ********* **** ******* ***** *** *************** ****************** *** ***** ****** ** *** **** *** ************** ********** ******** ** ************** *** *** ******* ** *********** ***** ***** ** *** ******* **** ** ****** ** ******* ********** *** ************ ** ** ************ ************ *** ** ******* ** *** ** ****** ****** ******* ******* ********** **** *** **** ** **** ** ************* ******** ** ********* ** ** ** ** ********** ** ******* ********** **** *** *** ** **** ********** ******* ** ********* *** *************** ********** **** ** ********** **** *** *** ******* * ****** ** ************** ********* **** **** ******** ****** ****************** *** **** ******* ** *** ** ******* *** ****** ** ******** ******** ** ********* *** **** ******** ** *** ** ******* ******* * ***** ******** **** *************** *************** ***** ************** **** **** ** ************** **** ***** *** **** ***** **** *** ******** ** *** ******** ** **** ** **** ********* ************ ** **** ***** *** ******* *** ***** **** * **** ***** ************* ******** **** **** ********* ********* *** ***** ************* *** **** ** ***** ******** ** ********* ******* ******* ** *** ************ ******** *** ****** ********** *** ************* ** ****** ********** **** *********** *** ***** ** ********** ***** ********** ** ********** *** **** ***** ***********