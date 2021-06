Magali Stourme, d’Havré, enchaîne avec un 2e roman édité en France

En février, Magali Stourme a profité du confinement pour autoéditer son premier roman «Quand les ballons n’abîmeront plus les plantations». Quelques mois plus tard, l’Havrésienne vient de sortir «Celui qui semait le bonheur» via une maison d’édition française. Elle organise également une séance de dédicaces ce samedi entre 11h et 14h au restaurant «So Greek».

************* *** ****** ** *************** * *** ************** ******* **** ** ******* ***** ** ****** ******** ************ ******* **** ************* ******** **** ******** *** ******* ** ******* ** ***** ** *** ******** *** ***** ************ ************ ***** *** **** *********** *********** ********* ** *** ***************** **************** ** ******** *************** **** ** ******* ***** **** ** **** ** *********** *** ********* *********** ** *************** ** ***** * ***** ***** ** **** ***** *** ****** *********** ****** ** *** **** ***** ***** ** ********* ***** ** ******** **** *** **** *** **** ******** ** ** ** ********* *********** ********** ** ***** **** **** ******** ** ******* ** ********* ** ***** ***** **** ** *** ** ** ******* **** *********** ** ******** ** ****** ** ************* **** ** ****** ** ********* ******** ** ***** ********** ********** ********** **** *** *** ** ******** **** ** ****** ***** ********* ** ********* ** *** ******* *** **** *** ***** ********************* ************ ** ********* ******* *** ** ********* ** ***** ***** ** ******** **** ***** *** ** *********** ******** ******* ** ****** ********** *********** ******** **** ********** ** ******* **** ** ******** ** ***** **** * ******** ****** *** ********* *** ***** ***** **** *** ********* ********* ** ** ********* *** *** ******* *** **** ** ***** ************* ********* ******* ** ***** **** ******** **** ** ********* ***** ****** * ** ************ ********* ******** *** *** ****** ************ *********** ********** ******** ** ************** * ***************** ** ****** **** ***** ********* ****** ***** ******* ** *** ******** *** ********* ***** *** *** * **** ** ***** **** ** ***** ******** ** *** ***** ******** ** ******** ** * ******* ***** ******* *** **** ****** **** **** *** ****** **************** **** ******* **** ***** *** ******* ** ********** ** ** ***** ** ************* *** ******* ************** **** *** ******************** *** *** ****** ************* *** ************ **** *** ******************** **** ** ****** ** **** ****** ******** ** ********** *** ** ** ***** *** ******* ****** ***** ** *** ** *********** ** *** *** ******** ******* *** ** ************ ** ***** ** ***** ** ************* ******************* ** ***** *** ********** *** ******* ************* ** **** ****** *** ********** ** ***** ** *** ****** ******* ** **** ** **** ****