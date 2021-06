Alexander De Croo a reçu sa première dose de vaccin anti-covid (photos)

Photos

Le Premier ministre s’est fait vacciner ce samedi matin et a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

C’est fait. Le rendez-vous était pris ce samedi matin à Zottegem pour le Premier ministre qui avait décidé de faire le déplacement en vélo. Et sur les coups de 10h00, Alexander De Croo a lui même fait l’annonce : «Merci à Gaienne de m'avoir vacciné tôt ce matin. Chaque piqûre est un pas de plus en direction d'un bel été. Énorme merci à tous les soignants et bénévoles qui font tourner nos centres de vaccination à plein régime ! », a-t-il écrit sur Twitter.

Pour rappel, dans la perspective du sommet de l’OTAN de la semaine prochaine, le Premier ministre Alexander De Croo accueillera le Président américain Joe Biden à l’aéroport militaire de Melsbroek ce dimanche soir.