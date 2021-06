Assises de Mons: le jury est parti délibérer, l’accusé a écrit au frère de la victime

Les proches d’Alain Brondelet sont venus témoigner devant la cour et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils ne l’ont pas aidé.

N., sa sœur, prétend qu’il l’a bien eue… en faisant un prêt bancaire en son nom. « A part qu’il est mon frère, je n’ai rien de positif à dire sur lui ».

Pour son frère R., Alain n’est pas un homme bien. Le témoin aurait été condamné à tort dans une affaire de proxénétisme, de sa faute. « Je suis en probation et j’ai hâte de prouver que je suis honnête. C’est lui qui a prostitué des filles, dont sa compagne. Il a deux personnalités ».

Grande gueule et manipulateur

L.a déclaré : « Il peut se montrer impulsif et violent en parole… mais je ne l’ai jamais vu frapper ».

D’autres ont raconté qu’il était hyper violent, grande gueule, manipulateur…

Enfin, tous sont d’accord sur un point : ils ont eu une enfance détestable avec un père violent. Alain ne ferait que répéter ce qu’il a appris, comme un chien non éduqué qui se promène sans laisse. Sa sœur regrette le laxisme de la justice et de la police, mais Alain a été condamné plusieurs fois et on ne peut pas lui coller un policier, 24/24 et 7/7.