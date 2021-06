Assises de Mons: Alain Brondelet s’énerve et casse du mobilier en apprenant sa peine

La cour d’assises du Hainaut n’a reconnu aucune circonstance atténuante en faveur d’Alain Brondelet, coupable d’un vol avec violence et circonstance aggravante du meurtre de Patrick Candaten, et port d’arme. La peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée. Lorsque l’accusé a pris connaissance de la peine, il a insulté les juges et magistrats, s’est énervé et a cassé du mobilier.

Le jury de la cour d'assises du Hainaut est entré en délibération, ce lundi matin, pour débattre de la culpabilité d'Alain Brondelet. Il est accusé d’un vol avec circonstance aggravante de meurtre commis à Mons, le 10 avril 2019. Si l’accusé ne conteste pas avoir porté des coups à Patrick Candaten, il conteste l’intention d’homicide. L'accusé a écrit une lettre au frère de la victime.

Assises de Mons: Alain Brondelet est bien coupable de vol et de meurtre! Alain Brondelet est condamné à perpétuité pour le meurtre de Patrick Candaten. - Belga/D.R. La cour d'assises du Hainaut vient tout juste de rendre son arrêt relatif à la culpabilité d'Alain Brondelet, ce lundi midi. Le Montois est bien coupable d'un vol avec violence avec circonstance aggravante de meurtre comme l'avait requis le ministère public.