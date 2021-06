Alain condamné à perpétuité aux assises : «Pas de pardon», dit le frère de Patrick

La cour d’assises du Hainaut n’a reconnu aucune circonstance atténuante en faveur d’Alain Brondelet, coupable d’un vol avec violence et circonstance aggravante du meurtre de Patrick Candaten, et port d’arme. La peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée. Lorsque l’accusé a pris connaissance de la peine, il a insulté les juges et magistrats, s’est énervé et a cassé du mobilier.