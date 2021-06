Basket: Igor Mintogo prolonge à Mons-Hainaut pour deux saisons supplémentaires

Prmeière reconduction à BMH.

Après une saison passée au sein du noyau professionnel de Mons-Hainaut, Igor Mintogo (21 ans – 1m93) est reconduit pour l’an prochain.

Le joueur belge, évoluant au poste 2, a en effet accepté la proposition de prolongation de contrat formulée par le club. L’arrière restera donc montois pour deux saisons supplémentaires, avec option pour la saison 2023-24.

« J’ai passé une très bonne année au sein du club, mon intégration s’est faite rapidement et je me suis facilement senti à ma place », dit-il dans un communiqué du club. « C’est avec plaisir que j’ai resigné pour deux saisons, j’espère pouvoir apporter encore plus au club la saison prochaine. Je regrette juste de ne pas avoir pu rencontrer l’ensemble de nos supporters, et j’ai hâte de voir une arena pleine dès septembre. »