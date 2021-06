La chanteuse Alice on the Roof fait son shopping à la vestiboutique de Dour (vidéos)

La chanteuse Alice on The Roof relève ce mardi un défi lancé par la Croix-Rouge. Le but: dénicher un look sympa, quitte à le porter éventuellement sur scène un jour, dans une de leurs vestiboutiques proposant des vêtements de seconde main. La chanteuse a fait son shopping solidaire à Dour.

** ********* ***** ** *** **** ******* ** ***** ****** *** ** *********** ** *************** ********* ** **** **** *** ************* ** ******** **** ******* ****** ** ***** ***** ** ***** ** ***** **** ***** *** ******** ********** *********************** ********** **** ** ***** ** ***** ******** ** ***** ****** ******** *** ************** ******* ***** ******* ** ******* ** **** *** ******* ** ************* ******** ** ************ ********** **** ***** ******** ********* *** *** ********* *** ********** ** ** ******* *** **** **** ** **** ********** ** ** **** ******* ** ******** ** ****** ******* ******* *** ********* **** *** **** *** ** ****** **************** ******* *** ********** ************ ****** ******* ******** ** *** ***** ** ****** **** ** ******* **** ** *** ********************** ******** ** ***** ********* ********* **** ** *** ********* ** ******* ** ********* ** ******* **** ** ** *********** *** ****** ** **** ** ****** ** ** * ****** ********** ** *********** *** ********** ****** ****** ******* ******* *** *********** *** ***** *** ************ ******* ***** *** ************ ** ****** *** ******** ** ************* ** ******** ******** ******** *********** ********** ** ** ******** ** **** *********** **** ********* *** *************** ******* **************** ********** * ************ ***** ****** ** ****** ******* *** *** ******** ******** **** *** ******* ******* ******* ********** ** ******** ** ** ****** **** *** ******** ** ******* **** **** ** ****** *** **** ** ******* *** ***** **** *** ********* ********* ****** *** ******* *** ** ** ************** ****** ***** ** *** ***** ******************** ** ************* *********** ******* ***** ** ***** ******* **** ** ****** ** ***** **************** ****** *** ******** ** *** ****** ** ********** ******* ** ***** *** **** ********* ********* **** *** **** ************ ****** ******* ** ******* **** ******* ****** *** ***** ******* ** ** ********* ** ********** ** ********** ***** *** ************* ******* *** ** ******* ** **** ********* ** ************** ******* ** ************