Pas de conférence de presse du Centre de crise ce mardi: mais que s’est-il passé?

Habituellement, les mardis et vendredis se tiennent les conférences de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19 en Belgique. Mais ce mardi, elle n’a pas eu lieu. Voici pourquoi.

L’actualité diplomatique avec la visite de Joe Biden en Belgique n’a en effet pas permis que cette conférence de presse se tienne ce mardi à 11 heures, comme elle était pourtant prévue. « La venue de Joe Biden en Belgique nous a obligés de revoir nos plans. En effet, la circulation et le trafic rendaient difficile l’accès au centre interfédéral. Ensuite, une telle rencontre à l’OTAN demande une grande couverture médiatique. Par conséquent, on pense que peu de journalistes se seraient déplacés pour la conférence de presse », a ainsi confirmé Yves Van Laethem à la DH.

Le porte-parole de la lutte contre le Covid-19 a aussi indiqué chez nos confrères la situation épidémiologique du pays s’améliorant grandement jour après jour, la tenue de ce point presse ne se justifiait finalement pas ce mardi. On pourrait même, selon lui, n’avoir plus qu’une seule conférence de presse hebdomadaire d’ici la fin du mois et pour le mois de juillet.