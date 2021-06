Coronavirus: voici le nombre de cas et l’incidence dans votre commune ce mardi

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination : le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce mardi 15 juin 2021.

La situation épidémiologique par commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Retrouvez aussi le tableau et la carte de l’incidence dans votre commune. Il s’agit du total des nouvelles contaminations au cours des deux dernières semaines par 100.000 habitants. Plus ce chiffre est élevé, plus la situation est problématique…

À noter qu’avec cette incidence, le seuil d’alarme le plus élevé déterminé par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est fixé à 240. En Belgique, l’objectif est que le seuil d’incidence soit inférieur à 100.

Enfin, voici le tableau reprenant le nombre de personnes vaccinées dans votre commune (dernière mise à jour : le 9 juin 2021).

Le bilan du jour

717 personnes hospitalisées, dont 273 patients traités en soins intensifs

Entre le 5 et le 11 juin, 801 nouvelles contaminations au coronavirus ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 42 % par rapport à la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés mardi par l’Institut de santé publique Sciensano. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.076.579 infections ont été diagnostiquées.

Parmi les nouveaux cas détectés sur 7 jours, 2.753 (49 %) étaient rapportés en Flandre, 1.794 (32 %) en Wallonie, dont 11 cas pour la communauté germanophone, et 879 (16 %) à Bruxelles.

Lundi, 717 personnes (-26 % en une semaine) étaient hospitalisées en raison du Covid-19, dont 273 patients traités en soins intensifs.

Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus entre le 8 et le 14 juin est, quant à lui, descendu à 49, soit une baisse de 29 % par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 5 et le 11 juin, 8 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, portant le bilan à 25.093 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 40.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,5 %. Les taux les plus élevés sont enregistrés chez 10-19 ans (5,2 %), les 0-9 ans (3,5 %) et les 20-39 ans (2,8 %).

L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 133 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus est toujours en baisse constante et se situe désormais à 0,79. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Depuis le début de la vaccination fin décembre 2020, un total de 8.582.694 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique. Au total, 5.641.112 personnes (dont 2.020.010 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 3.081.926 (dont 1.512.310 âgées de 65 ans et plus) sont déjà entièrement vaccinées.