Télécharger son certificat européen: voici les difficultés et comment y répondre!

Ça y est ! Il est désormais possible de télécharger son certificat numérique Covid européen. L’application et le site Covidsafe.be sont opérationnels depuis ce mercredi matin. Nous avons donc testé le système. Il est possible que vous soyez confrontés à quelques difficultés. Voici comment y répondre.

Nous nous sommes dans un premier temps tournés vers l’application mobile. Tout d’abord, si vous aviez déjà téléchargé l’application, vous devez procéder à une mise à jour.

Ensuite, on vous pose trois questions pour savoir quels documents pourraient être récupérés : Avez-vous déjà été vacciné ? Avez-vous déjà passé un test négatif ? Avez-vous été guéri de la Covid-19 ?

Vient alors le moment de vous connecter.

Connexion via Itsme

Le plus simple est de passer par l’application Itsme. Souci : certains d’entre nous ont été directement confrontés à un message d’erreur…

Nous avons également testé le cas de figure où la personne ne dispose pas encore de compte Itsme. Et là aussi, les tentatives de création d’un compte se sont soldées par un échec…

Pour ceux qui parviennent à se connecter via Itsme, la suite coule de source : on accède à nos différents certificats rapidement.

Si Itsme ne fonctionne pas...

Pour les autres, il faut se tourner vers l’autre possibilité qui nous est offerte : « Se connecter avec eHealth ». Se pose alors un problème : vous devez utiliser un lecteur de cartes d’identité. Lecteur de cartes d’identité que vous ne pouvez forcément pas connecter à votre smartphone. Bref, après maintes tentatives, nous ne sommes pas parvenus à nous connecter via l’application.

On passe alors sur le site covidsafe.be via un ordinateur. Tout nous renvoie vers l’application. Enfin presque. En bas de page, on vous indique qu’il est possible de télécharger son certificat via MaSanté.be, le Réseau Santé wallon ou par téléphone.

Une fois connecté sur l’un de ces sites, à l’aide d’un lecteur de cartes d’identité (qui, cette fois, peut être branché sur l’ordinateur), le premier challenge est de trouver l’endroit où se cache le certificat numérique européen.

Il suffit alors de cliquer dessus, de répondre aux trois mêmes questions et vous accédez à vos certificats. Ouf ! Par contre, il s’agit bien là de certificats en format papier. À imprimer donc…

À noter également que vos tests passés, qui ont dépassé le délai de 72h, ne sont plus accessibles. Seuls les tests encore valables pourront être téléchargés.