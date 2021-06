Voici comment télécharger l’application CovidsafeBE et obtenir un certificat covid

Le certificat covid européen est désormais disponible en Belgique. Voici tout ce que vous devez savoir et comment procéder pour l’obtenir.

Là voilà enfin. C’est l’application qui risque d’être téléchargée par de nombreux désireux de voyager cet été et ce, malgré la crise sanitaire. Le certificat européen est disponible depuis ce mercredi en Belgique, notamment via une application : CovidsafeBE.

Pour rappel, ce certificat vous permettra de voyager en prouvant que vous êtes protégé contre le coronavirus. Mais attention, ce lancement anticipatif de la Belgique ne sert pas (encore) à grand-chose. Cela permet aux utilisateurs de se familiariser avec l’application avant l’été et son flot de départs en vacances. Le certificat covid européen n’entrera en vigueur que le 1er juillet prochain en Europe.

Comment télécharger l’application

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’application CovidsafeBE. Celle-ci est en effet disponible sur iOS et Android dès ce mercredi 16 juin 2021. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien pour les appareils Apple ou sur ce lien pour les appareils Android. Vous pouvez également vous rendre dans l’AppStore ou le Google Play Store et chercher « CovidsafeBe » dans la barre de recherche.

Pour obtenir un certificat, on vous détaille la marche à suivre ici.

Comment télécharger le certificat… sans application

Il faut se rendre sur le site Covidsafe.be. Tout nous renvoie vers l’application. Enfin presque. En bas de page, on vous indique qu’il est possible de télécharger son certificat via MaSanté.be, le Réseau Santé wallon ou par téléphone.

Une fois connecté sur l’un de ces sites, à l’aide d’un lecteur de cartes d’identité (qui, cette fois, peut être branché sur l’ordinateur), le premier challenge est de trouver l’endroit où se cache le certificat numérique européen.

Il suffit alors de cliquer dessus, de répondre aux trois questions et vous accédez à vos certificats. Par contre, il s’agit bien là de certificats en format papier. À imprimer donc…

À noter également que vos tests passés, qui ont dépassé le délai de 72h, ne sont plus accessibles. Seuls les tests encore valables pourront être téléchargés.

À quoi sert le certificat Covid européen

Concrètement, dès le 1er juillet, toute personne séjournant en Belgique âgée de 6 ans ou plus et qui veut entreprendre un voyage vers l’un des pays de l’UE pourra prouver, grâce à ce certificat, qu’elle est protégée contre le coronavirus et ainsi faciliter ses déplacements. Trois types de certificats co-existent : un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d’un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) et un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test). L’outil est gratuit et disponible en français, néerlandais, allemand et anglais.

Cet outil est le fruit d’une collaboration entre les autorités régionales du pays, l’Institut de santé publique Sciensano et la plate-forme eHealth du gouvernement fédéral.

« Le certificat belge est l’un des premiers à voir le jour au sein de l’Union européenne », qui a fixé le format d’un QR code à présenter, sous forme imprimée ou numérique, au moment de franchir une frontière, a précisé Frank Robben, d’eHealth.