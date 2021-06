Rivalité: vous êtes 20% à craindre un séjour en France pendant lors de l’Euro

Depuis quelques jours, l’Euro a ravivé des rivalités entre les Belges et les Français. Or l’Hexagone sera une destination pour beaucoup d’entre nous cet été. Selon un sondage mené auprès de plusieurs milliers de visiteurs de nos sites Web, vous êtes 20,5 % à éprouver une crainte de vous rendre en France pour vos vacances durant la période de l’Euro.

Si les Diables rouges vont en finale et que vous êtes de l’autre côté de la frontière, 11,2 % d’entre vous auront « peur » des conséquences s’ils portent les couleurs de l’équipe de Belgique, que ce soit du maquillage ou un simple drapeau.

Maîtres en arrogance

Et lorsque l’on vous demande de mesurer « l’arrogance » des Français sur une échelle d’un à dix, 33,8 % des internautes octroient la note maximale de 10, suivis de justesse par 32,2 % qui tempèrent avec un 5/10. Remarquons toutefois que 13,1 % optent pour un 9/10 et 10,9 % pour un 8/10. Cela fait tout de même 57,8 % qui donnent 8 et plus.

Sur le plan de l’humour, les « blagues belges » racontées par des Français ne vous font pas rire à 63,6 %. Et donc un peu plus d’une personne sur trois estime qu’ils peuvent continuer. Plus largement, 45,2 % en ont un peu marre de la condescendance des expressions telles que « les p’tits Belges » ou « nos amis Belges ». Enfin, seuls 6,9 % de nos lecteurs jugent que les Français peuvent continuer de nous imiter en terminant leurs phrases par « une fois ».

Les résultats complets

Allez-vous éprouver une crainte de vous rendre en vacances en France pendant l’Euro ?

NON : 79,5 %

OUI : 20,5 %

En avez-vous marre que les Français nous appellent « nos amis belges » ou « les p’tits belges » ?

Non, cela ne me fait rien : 54,9 %

Oui, y’en a marre : 45,2 %

Si les Diables rouges vont en finale et que vous êtes en vacances en France, allez-vous porter les couleurs belges (maquillage, drapeaux…) ?

Oui, pas de problèmes : 88,8 %

Non, j’ai trop peur des conséquences : 11,2 %

Est-ce que les « blagues belges » racontées par les Français vous font-elles rire ?

Non, elles ne sont pas drôles : 63,6 %

Oui, qu’ils continuent : 36,4 %

Les Français doivent-ils arrêter de finir leurs phrases par « une fois » quand ils imitent les Belges ?

Oui, je ne le dis jamais ! : 61 %

Je ne dis jamais « une fois », une fois : 32,1 %

Non, c’est vrai que je le dis souvent : 6,9 %

Mesurez « l’arrogance » des Français sur 10.

10/10 : 33,8 %

5/10 : 32,2 %

9/10 : 13,1 %

8/10 : 10,9 %

7/10 : 5,2 %

1/10 : 1,7 %