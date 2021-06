Averses intenses et risque d’orage: voici les prévisions météo de ce jeudi

Des averses intenses risquent de tomber sur la moitié ouest du pays jeudi matin, prévient l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le ciel sera ensuite plus sec, mais le risque d’orage augmentera à nouveau en fin d’après-midi. Les maxima oscilleront de 26 degrés à 32 degrés. Le numéro 1722 a été activé.

L’IRM a émis deux alertes ce jeudi matin. Une concernant les orages pour toute la Flandre, le Hainaut, Bruxelles et le Brabant wallon. « Ce matin, le risque d’orage augmentera, notamment dans la moitié ouest du pays. Il y aura un risque de précipitations de 10 l/m² en 1h (voire un peu plus). Jeudi soir et durant la nuit de jeudi à vendredi, nous prévoyons à nouveau quelques forts orages plus structurés à partir de la France. Par endroits, ces orages pourraient être accompagnés de grêle et donner lieu à des pluies abondantes en peu de temps et de rafales de vent jusqu’à 75 km/h. Le risque d’orage est plutôt faible sur l’est du pays ».

L’autre avertissement concerne la chaleur, notamment dans deux provinces : Liège et le Limbourg. « Une vague de chaleur touchera la province de Limbourg jusqu’à vendredi. De plus, des journées d’intense chaleur sont prévues pour les provinces du Brabant, de Liège et du Limbourg aujourd’hui et demain. »

Le 1722 activé

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722 mercredi soir en prévision des fortes précipitations et des risques d’inondations annoncés au cours des prochains jours par l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM).

Ce numéro peut être composé lorsqu’une intervention des pompiers est nécessaire mais qu’aucune vie n’est en danger. L’objectif est de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en jeu.

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels, précise le SPF Intérieur.

Les prévisions

Ce matin, la nébulosité sera variable avec surtout dans l’ouest du pays un risque d’averses locales, éventuellement orageuses. Dans l’est du pays toutefois, les éclaircies seront plus larges et le temps pourrait rester sec pendant toute la journée. En fin d’après-midi, quelques averses orageuses, éventuellement accompagnées de grêle, des pluies abondantes en peu de temps et de rafales de vent jusqu’à 75 km/h pourront se déclencher à partir de la frontière française. Maxima entre 25 degrés à la côte et 32 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud, s’orientant au secteur sud-ouest. A la côte, une brise de mer faible à modérée de nord-ouest s’établira l’après-midi.

Ce soir, la nébulosité sera variable à abondante avec localement risque de quelques averses. Durant la nuit de jeudi à vendredi, un complexe orageux pourrait traverser notre pays à partir du sud. Localement ces orages pourraient donner lieu à des pluies abondantes en peu de temps, de grêle et de rafales de vent jusqu’à 75 km/h. Minima toujours très doux entre 15 à la côte jusqu’à 20 ou 21 degrés dans le centre, sous un vent d’abord faible et variable, puis modéré de secteur nord à la côte.

Vendredi, le temps sera déjà instable en matinée avec le passage de quelques averses remontant depuis la France en direction des Pays-Bas. Ces averses devraient déjà adopter un caractère orageux. A l’arrière, de belles éclaircies pourront temporairement se former, mais on attend de nouvelles averses dans le courant de l’après-midi. Celles-ci seront accompagnées d’orage et pourront être localement intenses, vraisemblablement surtout sur la moitié ouest du pays. Il fera encore chaud avec des maxima compris entre 23 degrés au littoral et 30 à 32 degrés en plaine. Le vent sera faible de nord-est le matin, mais deviendra modéré et s’orientera au sud l’après-midi.

Samedi, la journée débutera avec assez bien de nuages bas sur l’ouest et le centre alors que les éclaircies seront assez larges sur l’est. Au fil des heures, ces éclaircies gagneront progressivement les autres régions. Le temps devrait rester sec tout au long de la journée bien que quelques gouttes soient localement possibles. Les maxima seront compris entre 17 degrés sur l’ouest, 24 degrés sur le centre et 27 voire 28 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré et s’orientera de l’ouest en matinée au nord-est l’après-midi.

Dimanche, quelques averses orageuses pourraient déjà traverser le pays depuis la France en matinée. Ensuite, le temps deviendra temporairement plus calme, mais en cours d’après-midi ou en soirée, le risque d’orages devrait à nouveau augmenter. Les passages nuageux seront assez fréquents tout au long de la journée. Les températures maximales évolueront entre 21 degrés au littoral et 24 à 27 degrés sur les autres régions. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.