De nouvelles possibilités de se faire vacciner cette semaine et avant l’été en Wallonie

Afin d’encourager la vaccination de tous et d’offrir une couverture vaccinale maximale sur l’ensemble du territoire wallon avant l’été et le début des vacances, le cabinet de Christie Morreale annonce que de nouvelles initiatives sont actuellement mises en place par la Wallonie et les centres de vaccination.

Les voici :

> Ce dimanche 20 juin, le Centre Majeur de vaccination de Charleroi, le CEME, ouvrira exceptionnellement ses portes de 8h à 21h30 aux habitants de Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fleurus et de Fontaine-L’Évêque qui souhaitent se faire vacciner. Il reste des places disponibles. Les inscriptions doivent se faire préalablement en appelant le numéro gratuit du call center vaccination au 0800/45 019 ou via www.jemevaccine.be (avec le code de vaccination mentionné sur l’invitation). La Ville de Charleroi a également mis en place une série d’outils notamment pour aider les personnes à s’inscrire et se déplacer (https ://bit.ly/3wvzaUp).

> Depuis lundi et jusqu’à ce samedi 19 juin inclus, une antenne de vaccination de proximité est ouverte également à Herstal. Elle se situe au hall omnisport La Préalle. Elle est ouverte de 8h30 à 19h30, les jours de semaine et, de 9h à 16h, ce samedi. Quelques places sont encore disponibles. Les inscriptions doivent également se faire via le site www.jemevaccine.be ou au numéro gratuit 0800/45 019 en mentionnant son numéro de registre national (sur la carte d’identité). Des aides citoyennes ont en outre été mises en place par la Commune d’Herstal : https ://www.herstal.be/a-la-une/vaccination.

> Pour obtenir une vaccination rapide, les centres de vaccination suivants disposent également de quelques places disponibles d’ici la fin de cette semaine : : à Soignies, Mons Expo et Colfontaine dans la province du Hainaut ; à Bressoux, Herve, Malmedy et Pepinster dans la province de Liège ; et à Virton, Arlon et Bastogne dans la province du Luxembourg.

Vu l’affluence dans certains centres complets jusque fin juin, les habitants des communes concernées peuvent donc prendre rendez-vous plus rapidement dans ces centres de vaccination actuellement moins sous pression. Ces personnes peuvent aussi s’inscrire en ligne via jemevaccine.be ou en appelant le numéro gratuit 0800/45 019.