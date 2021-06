Boucle du Hainaut: Revolht rencontrera les citoyens avant les vacances

L’asbl Revolht, opposée au projet actuel d’Elia Boucle du Hainaut, a indiqué que ses représentants rencontreront les citoyens des 14 communes concernées par le projet de ligne à haute tension avant les vacances.

« Lors de ces rencontres, nous retracerons toutes les actions déjà menées, après bientôt un an de combat, et surtout nous parlerons du futur », a affirmé Revolht. « Une solution d’alternative technique sera abordée dans ses grandes lignes. Cette solution sera présentée de manière complète dès que le rapport d’expertise de l’UMons aura été reçu ».

Revolht rencontrera les citoyens de Pont-à-Celles et Courcelles le 19 juin, d’Ath, de Brugelette et de Lens le 20 juin, ceux de Mont de l’Enclus, Celles, Frasnes et Leuze le 21 juin et le 22 juin ainsi que ceux de Chièvres le 25 juin. Les rencontres avec les citoyens de Soignies se dérouleront les 20, 23 et 24 juin.

Le groupe citoyen Revolht a déjà rencontré, ces dernières semaines, notamment, le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus, ainsi que les représentants d’Elia.