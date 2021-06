Venez marcher à Mons pour la bonne cause ce samedi 19 juin

Le Comité du Relais pour la Vie de Mons organise une balade familiale ce samedi 19 juin au Bois d'Havré. C'est l'occasion de venir vous ressourcer dans un cadre vert et calme et surtout de marcher pour la bonne cause.

Participer à Relais pour la Vie, une initiative de la Fondation contre le Cancer, est une façon unique de contribuer localement à la lutte contre le cancer. Pour participer à une activité de Relais pour la Vie, vous devez acheter un billet.

Trois parcours

Au programme, trois parcours sont proposés :

- 3 km au prix de 3€

- 5 km au prix de 5€

- 7,5 km au prix de 10€

Les mesures seront bien évidemment respectées.

Où : rue des Phosphates à Havré.

Départ à partir de 9h jusqu’à 16h. Sur réservation.

Les inscriptions sont souhaitées via ce lien

De plus, des Battants seront mis à l’honneur en leur proposant un moment bien-être ainsi que d'autres petites activités à l'Observatoire de la Santé du Hainaut.

L’affiche - D.R.

Tout au long de l'année, vous pouvez participer à différentes activités auxquelles : des ateliers organisés par le comité composées d’ateliers sur la thématique du cancer, d’activités pour les Battants (des personnes atteintes par le cancer, ou l’ayant vaincu) ou leurs proches, de récoltes de fonds et un événement Relais pour la Vie (si celui-ci peut avoir lieu en version ‘coronaproof’).

L’argent récolté est dédié aux missions de la Fondation contre le Cancer : en finançant des projets de recherche scientifique, ainsi que des projets en faveur du bien-être des patients et de leurs proches et en menant des campagnes de prévention. Une partie de ce montant servira à financer des projets de proximité au bénéfice de la qualité de vie des patients et de leurs proches.

Vous n’êtes pas encore membre d'une équipe ?

Créez ou rejoignez une équipe sur le site de Relais pour la Vie, plus d'infos ici.

Vous préférez ne pas créer vous-même une équipe ? Vous pouvez alors rejoindre l'équipe de votre comité local. Vous pouvez sélectionner cette équipe lors de l'achat de votre ticket.