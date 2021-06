Mons: le festival Trolls et Légendes est reporté en 2022

C’est une nouvelle décevante pour les fans du festival de fantasy mais aussi pour les organisateurs: Trolls et Légendes n’aura pas lieu comme prévu en octobre. La programmation était prête et allait être lancée mais les organisateurs ont appris la nouvelle récemment. En cause, un manque de directives et de perspectives concrètes dans les protocoles mis en place.

