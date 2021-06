Georges Gilkinet sur le Codeco: «On va retrouver un peu plus de libertés!»

Le vice-premier ministre du gouvernement fédéral et ministre fédéral de la mobilité a donné quelques indices sur la réunion qui se tiendra ce vendredi après-midi au Palais d’Egmont.

Invité sur les ondes de Bel RTL, Georges Gilkinet a annoncé d’emblée la couleur. « On va retrouver un peu plus de libertés ! » Voilà qui est dit, quelques heures avant le début du nouveau Comité de concertation. Le vice-premier ministre du gouvernement fédéral et ministre de la mobilité a même donné quelques détails sur les assouplissements qui devraient être annoncés après la réunion qui débute à 14 heures.

« On va pouvoir recevoir davantage de personnes chez soi, retrouver la vie culturelle… Et tout ça était écrit, les Belges ont fait des efforts extraordinaires, on est très bien placés au niveau de la vaccination, les premiers en Europe », explique-t-il. Malgré ces décisions à venir et des chiffres toujours plus encourageants, Georges Gilkinet rappelle qu’il « faut rester vigilant ».

« Rester attentif aux variants »

On le sait, la bulle au sens large (à la maison ou au restaurant) devrait être au cœur du nouveau Codeco. Là encore, le ministre de la mobilité a donné deux trois éléments comme le fait que la bulle devrait passer à 8. « Petit à petit, nous allons retrouver nos libertés »

Le gouvernement sera tout de même attentif au variant Delta. « On va vivre davantage à l’extérieur. Et l’été dernier, ça s’est très bien passé. Il y a tout de même un point d’attention sur les variants et surtout le Delta qui infecte plus. Mais les chiffres restent quand même bons. La vie normale commence déjà mais il faut être modeste, le virus est vicieux depuis le début, il faut donc rester attentif aux variants »