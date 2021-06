Travaux sur l’avenue d’Hyon à Mons la semaine prochaine: voici par où passer

La Ville entame des travaux sur l’avenue d’Hyon à Mons, entre la rue des Arquebusiers et le boulevard Albert Elisabeth à partir de ce lundi.

Des travaux vont débuter à Mons, à l’evenue d’Hyon, plus précisement entre le boulevard interne Albert Elisabeth et et la rue des Arquebusiers, qui va vers le centre-ville.

Voici les dispositions pour le bon fonctionnement des travaux, sur l’avenue d’Hyon, sur la portion en chantier, du 21/06/2021 au 25/06/2021 :

- L’arrêt et le stationnement sont interdits;

- La circulation est interdite;

- Toutes les mesures seront prises afin de garantir la sécurité des piétons;

Un itinéraire de déviation est instauré par le boulevard d Dolez, l’avenue Frère Orban, la rue des Arquebusiers ; la rue de la Boulangerie et le boulevard Albert Elisabeth/

Sur le boulevard Albert Elisabeth ( à l’approche de l’Avenue d’Hyon) :

- La bande de circulation de gauche est soustraite à celle-ci;

- La vitesse est limitée à 30 km/h;

A la rue des Arquebusiers ( à l’approche de l’Avenue d’Hyon) :

- La bande de circulation de gauche est soustraite à celle-ci;

- La vitesse est limitée à 30 km/h