Direct: un nouveau Comité de concertation pour un été des libertés

Le Comité de concertation se réunit une nouvelle fois ce vendredi 18 juin 2021 pour évoquer d’éventuels assouplissements à certaines règles existantes. On se dirige vers un retour à la vie normale, du moins aussi normale que possible. Suivez les grands moments de cette journée et les annonces d’Alexander De Croo en notre compagnie sur Sudinfo.be

Les chiffres du coronavirus sont encourageants en Belgique et l’été des libertés se confirme toujours un peu plus. Deux semaines après avoir acté la première phase du plan été, le Comité de concertation se retrouve ce vendredi 18 juin pour aborder de nouveaux points. Au programme : la deuxième phase de ce plan mais également les contacts sociaux.

Pour rappel, la deuxième partie du plan été prévoit notamment la fin du télétravail obligatoire, des restrictions pour le shopping, une évolution de la capacité d’accueil pour les événements, du changement pour les services du culte, mariage et funérailles… au 1er juillet. Des dossiers qui devraient être validés par les différents ministres avec, peut-être, quelques ajustements.

Suivez cette journée en direct

12h23 : Contrairement à ce qui avait été annonce dans un premier temps, toute la Belgique, sans exception, est finalement passée en orange sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Voici ce que cela change pour vos vacances.

12h00 : Le vice-premier ministre du gouvernement fédéral et ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet l’a annoncé ce vendredi matin : « On va retrouver un peu plus de libertés ! ». Plus d’informations ici.

Ce que l’on sait déjà

Nous vous l’annoncions hier, une conférence de presse se tiendra bien dans la foulée de la réunion qui débute à 14 heures. Les contacts sociaux sont au cœur de la réunion. À commencer par la « règle des 4 ». La règle des 4 ? Oui, quatre invités que vous pouvez recevoir chez vous, quatre personnes maximum par table au restaurant ou au café et quatre hôtes avec lesquels partager un gîte en Belgique.

L’objectif : voir s’il y a moyen de faire évoluer cette règle. Sans doute pas de la faire disparaître, mais de l’élargir. Alors, à 6 ou 8 par table au resto ? C’est probable. Occuper un gîte à six ou huit à la mer ou dans les Ardennes ? Pareil.

Nottons aussi que ce Codeco devrait avoir une attention particulière, et de bonnes nouvelles, pour les forains qui ont joué de malchance lors des deux dernières réunions.

Mais ce Comité de concertation pourrait également envisager des perspectives à plus long terme, notamment poussé par les envies flamandes. Car le retour à une vie aussi normale que possible, c’est le credo des participants à la réunion, ministre-président flamand en tête.

Hier après-midi, au Parlement flamand, Jan Jambon (N-VA) a dit vouloir lâcher les masques et la distanciation dès le 1er septembre. « La Flandre maintient son objectif de retourner à une vie aussi normale que possible à la rentrée (…) Cela devrait même être possible en août, si on satisfait à un certain nombre de conditions importantes comme le « Covid Safe Ticket » (qui doit permettre l’accès à des événements de grande envergure dès la mi-août, NdlR), la ventilation et la gestion des foules. »

Évidemment, ces chouettes perspectives ne s’embarrassent pas de la présence du variant delta qui pourrait brouiller les cartes. Chaque ministre l’aura dans un coin de la tête, ce vendredi.

Rappelons que la deuxième phase du « plan été », après les assouplissements du 9 juin, est prévue pour le 1 er juillet… Si 60 % des adultes ont reçu leur première dose de vaccin et si l’on constate une tendance favorable des hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients Covid. Les deux conditions sont largement remplies.