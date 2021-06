L’artiste Benoît Bouchez expose enfin à la Maison culturelle à Quaregnon!

La culture redémarre à Quaregnon. L’invité tant attendu l'artiste Benoît Bouchez, photographe, vous présente plus d'une cinquantaine de ses oeuvres jusqu’au 30 septembre 2021 à la Maison culturelle de Quaregnon.

U2, The Cure, Björk, Lenny Kravitz, David Bowie, les Eagles, Elton John, Rammstein, les Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, REM, M, Metallica, Pink…les plus grandes icônes pop-rock des 30 dernières années sont passées sous l’objectif de Benoît Bouchez.

Qu’il soit posté en fond de stade avec vue imprenable sur les décors et le show ou yeux dans les yeux avec l’artiste dans la zone d’accréditation, Benoît Bouchez se joue des contraintes : « Chaque concert a un contexte qui lui est propre et rend, dès lors, la photo unique ». Photographe de presse, Benoît Bouchez a commencé sa carrière il y a 30 ans. Le Festival de Dour marque un tournant dans son travail puisque c’est en tant que spectateur, toutefois équipé d’un argentique, qu’il découvre l’univers des concerts et festivals. De fil en aiguille, il devient l’un des photographes attitrés de Radio 21 et ensuite de Classic 21 et Pure . La Maison culturelle de Quarengon lui confie les clés pour y exposer 30 années de concerts pop-rock.

INFOS PRATIQUES

L'expo « Rock Collection » sera accessible du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

Une permanence sera assurée tous les samedis, de 14h à 18h.

Du 10.06 au 30.09.2021. Réservation obligatoire en ligne.

Nombre limité à 4 personnes. Entrée libre !

Mesures sanitaires

Le port du masque est obligatoire à la Maison culturelle. La distanciation sociale doit être respectée.

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition et un fléchage vous guidera dans le bâtiment.