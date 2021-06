Nimy: chute d’un arbre sur la route d’Ath, un camion le percute

Les conditions climatiques n’ont pas épargné notre région non plus. Un accident de la route s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans doute lié à cela. Un arbre est tombé sur la voie publique, et un poids lourd n’a pas su l’éviter. Pompiers et policiers sont intervenus.

