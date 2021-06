Les «Potes au Feu» de Mons mitonnent des plats associés aux équipes de l’Euro

Julien et Charles sont professionnels du plat à emporter - D.R.

Julien et Charles sont les gérants du service traiteur «Potes au Feu» à Mons. Amateurs de maillots de football et de plats qui proviennent du monde entier, les deux associés ont récemment été contactés par l’animateur radio sportif de la RTBF David Houdret. Ce dernier leur a proposé de venir faire une chronique culinaire et sportive pour l’émission Complètement Foot de Vivacité.