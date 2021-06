Portes ouvertes: découvrez les nouvelles formations de l’IFAPME en présentiel à Mons

Démonstration pratique : Viennoiseries, petites pâtisseries, baguettes, etc... - 123RF.

Le mercredi 23 juin 2021, les Centres du Réseau IFAPME accueilleront le public entre 10h et 18h en toute sécurité sanitaire. La meilleure manière de montrer la qualité des infrastructures et leur adéquation à l'apprentissage des métiers. Au menu : de nombreux ateliers de découverte des métiers, animés par des formateurs et formatrices qui sont des professionnels en activité.