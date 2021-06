Boussu: 35 jeunes de Caj-Mir réalisent un clip intitulé «Techno-Covid» (vidéos)

19/06 19:00 → 20/06 04:00

Ce samedi soir et la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle dégradation orageuse est prévue à partir de la frontière française. Avec ces orages très marqués, d'intenses précipitations sont prévues, facilement de l'ordre de 10 à 30 l/m² en peu de temps, mais qui pourront atteindre 40 l/m² ou davantage en plusieurs endroits. Un risque de grêle est également présent et de fortes rafales de vent ne sont pas exclues. NB: un autre épisode orageux est attendu dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, cette fois surtout actif dans la partie sud-est du territoire.