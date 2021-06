Van Ranst: «Je suis soulagé, mais Jürgen Conings laisse une famille derrière lui»

Depuis les menaces de Jürgen Conings, Marc Van Ranst était caché avec sa famille dans une « safe house », leur vie étant en danger. « Je suis soulagé mais il ne faut pas oublier qu’il laisse aussi derrière lui une famille », a ainsi réagi le virologue après l’annonce de la mort de Conings.

Comme le relate le Nieuwsblad, Marc Van Ranst a reçu un appel de la police pour l’informer que le corps sans vie de Jürgen Conings avait été retrouvé.

« Je suis soulagé pour ma famille. Le niveau de menace sera également plus bas maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu’il laisse aussi derrière lui une famille. Et ce sera très difficile pour eux », a ainsi réagi le célèbre virologue flamand auprès de nos confrères. « Je suppose que ce sera aujourd’hui ou demain [qu’ils pourront quitter le lieu sûr où ils sont cachés depuis 1 mois, NDLR]. Donc on ne fera pas grand-chose. C’est mon anniversaire aujourd’hui, mais il faudra peut-être encore fêter ici ».