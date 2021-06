20/06 22:00 → 21/06 22:00

ORAGES, ABONDANTES PRECIPITATIONS Ce soir et cette nuit, on prévoit à nouveau d'intenses averses, localement orageuses, qui se décaleront du sud-est du pays vers le centre puis finalement l'ouest. Par endroits, il faudra s'attendre à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps (10-30 l/m²). Les averses (orageuses) les plus intenses devraient toucher surtout la moitié est du pays. Demain aussi, d'intenses averses orageuses se produiront et c'est principalement des importantes quantités de précipitations qu'il faudra encore se méfier.