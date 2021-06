Jurbise: l’agence de voyages d’Alexandra revit et déborde de demandes pour l’été

21/06 01:00 → 21/06 22:00

ORAGES, ABONDANTES PRECIPITATIONS Cette nuit, des averses parfois assez intenses et orageuses se produiront par endroits et concerneront surtout sur l'est du pays. Les quantités pourront atteindre 10 à 30 l/m2, voire localement plus, en peu de temps. Demain lundi, le risque de fortes averses parfois orageuses persistera et concernera tout le pays.