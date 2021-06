Mons et les 5 communes boraines s’unissent: «Et nous, alors?»

Il n’y aura plus les Montois d’un côté et les Borains de l’autre. C’est en tout cas le but premier. Cela fait des années que l’on parle d’un rapprochement entre Mons, chef-lieu de l’arrondissement, et les 5 communes du Borinage. C’est désormais chose faite ! Une structure supracommunale vient d’être créée. Objectif : lancer des projets en commun.