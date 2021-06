L’espace dédié aux vélos de Mons va s’implanter dans la rue de la Petite Guirlande

La Ville de Mons et Pro Vélo s’associent pour imaginer un espace innovant et inédit de services vélo en plein cœur de Mons. Celui-ci sera situé à la Rue de la Petite Guirlande, et non plus au niveau du sous-sol de la nouvelle gare comme annoncé initialement.

A l’origine, il était prévu que Pro vélo occupe des locaux au niveau du sous-sol de la nouvelle gare de Mons. En effet, la Ville de Mons jugeait opportun, pour cette asbl, d’avoir sa place au sein de cette importante infrastructure conçue autour de la multimodalité. Néanmoins, après réflexion, il semblerait qu’en termes de visibilité, cet emplacement s’avère finalement problématique d’autant que l’objet de l’asbl est justement la promotion du vélo au quotidien. Qui plus est, ce futur espace ne correspond qu’à la moitié de la surface que l’asbl occupe actuellement.

C’est pourquoi, la Ville de Mons a proposé à Pro Vélo de s’installer rue de la Petite Guirlande. L’asbl louerait alors l’une des deux vitrines, et donc la moitié de l’espace commercial, de l’ancien commerce Dutrieux. Cet emplacement est idéal car il permet de louer les ateliers donnant à l’arrière du bâtiment, sur la rue de Bouzanton. L’asbl pourra alors y installer ses ateliers mécaniques et procéder à la livraison ou à la prise et reprise des vélos.

Un objectif commun

« Avec Pro vélo, nous poursuivons un même objectif, celui de promouvoir l’utilisation du vélo auprès des Montois et Montoises. Notre ambition commune est bien évidement de favoriser la mobilité douce. Cela nous permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Une manière d’y parvenir est de donner l’occasion à cette asbl de bénéficier de locaux adaptés à ses activités, tout en bénéficiant d’une vitrine attractive. Nous avons donc jugé qu’une implantation dans l’axe de la gare serait l’idéal » explique Nicolas Martin, Bourgmestre de la Ville de Mons.

Au vu des ambitions de Pro Vélo, cet espace à la rue des Petites Guirlandes sera plus que nécessaire : en effet, le projet de cette asbl consiste à créer un lieu unique, pratique et convivial qui rassemblerait toute une série de services liés à la pratique du vélo.

Véronique Losseau, la responsable de l’implantation Pro Velo Hainaut résume : « Nous voyons ce hub vélo comme étant un carrefour d’initiatives mélangeant économie sociale, lifestyle, et services vélo. Un espace pluridisciplinaire ouvert à toutes et tous ».

Un lieu dédié au vélo

A ce stade Pro Vélo est le seul organisme à même de pouvoir offrir un tel panel de services, de valorisation et de développement de la pratique du vélo à Mons, raison pour laquelle aucun appel public n’a été organisé.

Pour Charlotte de Jaer, l’échevine en charge de la Mobilité à Mons, « ce projet est en parfaite cohérence avec la politique volontariste des autorités communales en matière de promotion du vélo. Il est important qu’une ville comme Mons, à l’instar de Liège ou Namur, ait un lieu dédié au vélo, une vitrine de ce mode de transport alternatif à la voiture individuelle et idéal pour les trajets en milieu urbain et périurbain. »

Redynamiser la quartier de la gare

Ce projet s’inscrit également dans la démarche globale de la Ville de Mons de redynamisation l’axe de la gare. En effet, la revitalisation de cet axe est essentielle pour la Ville de Mons puisqu’il fait la jonction entre la future gare, le site des Grands Prés et le cœur historique de la ville. Il est donc considéré comme un point stratégique et de développement.

La Ville de Mons espère également que l’installation de Pro Velo sur cet axe servira de locomotive et d’incitant à d’autres projets de qualité. En effet, Pro Vélo est une asbl dynamique, implantée dans de nombreuses grandes villes du pays, qui défend un projet durable et qui jouit d’une image positive après du public.