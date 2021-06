Le plus gros centre de secours Croix-Rouge de Wallonie sera inauguré mercredi à Ghlin

La province de Hainaut a annoncé lundi l’inauguration du plus gros centre de secours Croix-Rouge de Wallonie mercredi sur le site du Centre d’entraînement pluridisciplinaire à Ghlin (Mons). L’ancien site de la Protection Civile, actuellement sous gestion de la province de Hainaut, accueille depuis peu le nouveau centre de secours de la Croix-Rouge.

L’objectif du nouveau centre est, pour la Croix-Rouge, de regrouper les activités de deux (sur quinze) centres de secours en Wallonie: le centre de secours de Mons, installé à Nimy depuis plus de 10 ans, et le centre de secours Haute-Senne installé à Le Roeulx depuis deux ans.

Plus de dix véhicules secours seront basés au Centre de Ghlin: pour les départs urgents 112, pour les départs non urgents, soit les transports médico-sociaux, un véhicule de «First Intervention Team (FIT)», un véhicule utilisé dans le cadre du déclenchement «PIM», contenant un poste médical gonflable et le matériel pour intervenir en urgence. Un véhicule poste de commandement mobile ainsi que plusieurs véhicules logistiques pour le transport des prélèvements sanguins en région montoise vers le laboratoire de Suarlée seront également basés à Ghlin.

Le centre plurifonctionnel de la Croix-Rouge à Ghlin sera installé sur un vaste terrain de sept hectares, qui offrira, par ailleurs, la possibilité de réaliser des exercices opérationnels. Ce déménagement concerne 40 salariés et quelque 85 volontaires.

Le centre de secours de Mons, qui était agréé pour les départs 112, a totalisé 2.600 courses en 2020. Le centre de secours Haute Senne n’était pas agréé. La Croix-Rouge intervient également dans les départs 112 des hôpitaux Ambroise Paré et Epicura à Mons-Borinage. Selon les autorités provinciales, on peut estimer à quelque 8.200 départs 112 opérés par la Croix-Rouge pour la région de Mons-Borinage.