Foot: la Renaissance Mons redevient officiellement le RAEC pour l’Union belge aussi

Cette fois, l’appellation «Renaissance Mons 44» est désuète. Comme il l’avait annoncé, un an après la fin du RAQM et le retour en grande pompe de l’Albert, le club reprend officiellement le nom «RAEC Mons», le «R» signifiant désormais Renaissance et non plus Royal, comme à l’époque. Dites le Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons!

