Un premier E-bike festival dédié au VTT électrique débarque à Mons

Le Royal Mons Auto Moto Club organise le dimanche 11 juillet son premier E-bike festival consacré au VTT électrique. Plusieurs spéciales chronométrées sont prévues sur le terril de Ciply.

Le marché du vélo électrique est en plein essor et nombreux sont les sportifs adeptes de ce nouveau mode de mobilité douce et respectueuse de l’environnement. Le Royal Mons Auto Moto Club, qui souhaite limiter l’impact de ses activités sur la nature, s’inscrit dans cette logique de transition vers les motorisations électriques et organise le dimanche 11 juillet son premier E-bike festival consacré au VTT électrique.

Au programme : dès 13h une épreuve de type enduro avec un parcours de liaison de 5 km et 4 étapes spéciales chronométrées tracées sur le terril de Ciply et dans le bois de Ciply à parcourir 5 fois. Les 5 tours de l’épreuve devront être bouclés dans un délai de 3 h. Trois catégories seront au départ : E-bike avec vitesse max de 25 km/h, E-bike avec vitesse jusqu’à 45 km/h et proto.

Accessible à tous

Même si l’épreuve de Mons entre en lice pour le challenge E-bike FMB 2021 et fait figure de championnat de Belgique, tout propriétaire de VTT électrique qui veut tâter de la compétition peut participer à l’épreuve montoise. Le montant de l’inscription s’élève à 20€ pour la licence FMB à la journée + 5€ d’affiliation d’un jour au Royal Mons Auto Moto Club. Le règlement est disponible sur www.rmamc.be/pages/e-bike/reglement-e-bike-2021.html et les inscriptions sont ouvertes sur www.fmb-bmb.be/fr/event/fmb-e-bike-challenge-1.

Au terril de Ciply

En marge de la course, plusieurs concessionnaires de la région seront présents sur le site du terril de Ciply et mettront gratuitement à disposition des spectateurs différents modèles d’E-bike. Une belle occasion de découvrir, sur un terrain accidenté et dans des conditions sécurisées, les plaisirs de cette nouvelle discipline qui s’apparente à la fois au VTT traditionnel et à la moto tout-terrain.

Plus d’infos sur http://www.rmamc.be et à l’adresse info@rmamc.be.