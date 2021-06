Foot: Bernard Courcelles, Montois d’adoption au service du RAEC

Bernard Courcelles et Fred Herpoel. - F.Mi.

À écouter les autres dirigeants et proches collaborateurs du RAEC Mons, il n’arrête pas une minute, passant d’une réunion à une autre avec une facilité déconcertante tant il maîtrise ses dossiers. C’est sûr, Bernard Courcelles se sent dans son élément et prend très à cœur son rôle de DG, de relais.