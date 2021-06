Sous la pluie, le ministre a testé Mons à vélo et a inauguré la route industrielle

Le projet de bus à haut niveau de service entre Mons et le Borinage a été présenté ce vendredi. L’objectif : répondre aux problèmes de mobilité et de pollution sur la N51 entre Mons, Quaregnon, Boussu et Saint-Ghislain. Tout le tronçon de 7 km va être réaménagé pour permettre aux bus, prioritaires, de relier Mons au Borinage en 25 minutes et en évitant les embouteillages. Pour cela, des feux rouges intelligents seront notamment installés.