Les bonnes actions des citoyens montois seront récompensées

Le Collège de la Ville de Mons entend récompenser les bons gestes des citoyens, via les Gardiens de la Paix. Objectif : favoriser les bonnes actions et ne pas limiter leur rôle à celui de « gendarme ». Bics, porte-clés, entrées aux musées,... sont notamment au programme.

Le principe consiste à encourager et valoriser les comportements positifs dans l'espace public. « Nous souhaitons que la Ville de Mons devienne une ville qui conjugue parfaitement sécurité publique et prévention. De la même façon que nous désirons renforcer la lutte contre les incivilités. Nous sommes donc persuadés que ce projet de valorisation des comportements positifs permettra d'atteindre ces différents objectifs intéressants, tant pour les autorités que pour les citoyens. J'en profite pour féliciter l'équipe des Gardiens de la Paix dont le travail de terrain avec les citoyens est des plus précieux » explique Nicolas Martin, Bourgmestre de la Ville de Mons.

Le groupe de travail, porteur de ce projet, a travaillé sur deux axes:

- L’organisation d’actions de ramassage de déchets par les citoyens, encadrées et récompensées par les Gardiens de la Paix constatateurs (notamment en partenariat avec les Maisons de quartier);

- La récompense des bonnes actions observées dans l'espace public par les Gardiens de la Paix qui distribueront aux citoyens méritants des petits objets (exemples : bics, porte-clés, entrées aux musées,...).

Appel aux dons

Plusieurs partenaires de la Ville de Mons ont déjà répondu positivement à l’appel aux dons du service Prévention. Le Pôle muséal montois offrira par exemple des entrées pour le BAM. Le Service des Plantations fournira des fleurs et le service Education, quant à lui, offrira des emprunts gratuits de livres.

Une première action de ramassage des déchets aura lieu à Ghlin, ce mercredi 23 juin avec un groupe de citoyens mobilisés par la Maison de quartier de Ghlin.