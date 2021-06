Vous pourrez vous faire vacciner sans rendez-vous à Mons le 30 juin

Afin de protéger le plus grand nombre de personnes avant les vacances, différents centres de vaccination wallons organiseront, d’ici la fin du mois de juin, des journées portes ouvertes sans rendez-vous. À Mons, ce sera le mercredi 30 juin.

À l’approche des grandes vacances, la Région wallonne accélère encore la vaccination.

Dans la province du Hainaut, des portes ouvertes sans rendez-vous seront organisées aux centres de Chimay et de Binche ce mercredi. Ce sera également le cas à Mouscron le 25, à la Louvière le 26. Les 25, 28 et 29 juin, le centre de Soignies organisera pour sa part « des journées blanches de la vaccination » pour les 16 ans et plus.

Chez nous, à Mons, c’est le mercredi 30 juin que le centre de vaccination organisera sa journée portes ouvertes sans rendez-vous. Le public pourra se présenter entre 8 heures et 19 heures.

« On utilisera uniquement le vaccin Pfizer, précise le docteur Flamant, responsable du centre de vaccination de Mons. L’idée est aussi de faire venir les jeunes, les 16 – 25 ans, et seul le vaccin Pfizer peut leur être donné. »

Les 15 lignes du centre montois seront ouvertes et opérationnelles ce jour-là. « Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de monde le 30 juin, car nous avons déjà distribué 158.000 vaccins depuis le 15 mars dernier. »

Et un nouveau record a été enregistré ce mardi au centre de Mons. Pas moins de 5.064 vaccins ont été administrés sur la journée.