Le plus gros centre de secours Croix-Rouge de Wallonie s’installe à Ghlin

Les centres de secours de Nimy et d’Ecaussinnes/Le Roeulx sont à présent regroupés à Ghlin. - C.W.

L’ancien site de la Protection civile connaît une nouvelle activité. La Croix-Rouge vient d’y installer son plus grand centre de secours de Wallonie. Une dizaine de véhicules seront présents en permanence, et bien sûr des secouristes prêts à intervenir jour et nuit. La province de Hainaut compte développer d’autres activités sur place.