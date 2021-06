La ferme de la Cense du Mayeur à Baudour va ouvrir un tout nouveau magasin de 400 m2

Le magasin sera situé en face de la ferme de Cindy Rabaey et de Christophe Durant. - C.R./D.R.

Le magasin de la Cense du Mayeur à Baudour changera complètement de visage dans quelques mois. Les propriétaires de la ferme ont investi pour construire un nouveau bâtiment, plus grand, en face de leur propriété actuelle. Cindy Rabaey et Christophe Durant sont à un tournant et ils ont bien l’intention d’inclure leurs trois filles dans la gestion de l’établissement.