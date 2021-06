Le centre-ville de Mons ne sera plus orphelin d’une fromagerie

Cécile et David transforme une ancienne boucherie en fromagerie. - D.R.

Mons n’avait plus de fromagerie artisanale depuis la fermeture du commerce Jacquy Cange en 2019. Ce ne sera plus le cas à partir de ce mois de juillet! Les responsables du magasin Candy Store sont sur le point d’ouvrir la «Fromagerie montoise». En plus de ravir les amateurs de fromages du coin, cette arrivée va créer trois emplois.