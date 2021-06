Il volait des bouteilles d’alcool et des sacs-poubelles: Colruyt lui réclame 6.000€

Il a trente ans, elle en a quarante. Jess et Adèle ont comparu ce mercredi devant le tribunal du Hainaut, division de Mons, pour une série impressionnante de vols à l’étalage commis dans les magasins Colruyt de Mons et du Borinage. Jess est récidiviste. Parmi leurs victimes, il y a aussi Nedjma, agressée et frappée en rue à Cuesmes pour son Iphone. Elle témoigne.

**** ** ****** ********** ************ ******* **** ******** *** ** ********* *** **** ******** ** *** ***** ** ******** ** ********* ** ****** ** *** *** ******** ** ******* *********** ** ** ******* *** *** ***** ********* *** ** ****** ****** ** *** ** ************ **** ** ******* ** ** ******* ** **** ** ** ******** ***** *** *** ***** ******** ** *************** **** ********** **** ***** **** ******** **** **** **** ** * ************ ** *** *** * **** ********* ******** ** ******** ** ******* ********* *** ********* *************** *************** ********** **** ** ****** ******* **************** ***** ***** ************ ************************ ******************** ************ ******* ***** ************************** ********** ** *********** ****** ****** ******* ** ****** ******* ******* ** ************* ****** ********** ** ******* ***** ****** **** ***** ** **** ******* ******** ** ********** ********** ******** ** ** ******** ** ************** ******* **** *** ****** *** ******** ** ******* ** ********** ********* ** ***** *** * ******** ****** ***** ******** *** *** ********* ********** ** ********** **** ******************* ********** ******** ** ******************* ******************** **** ** ****** ********* ********* ** ** ****** ***** **** *** ****** *** **************** **** ******* ***** ** ***** ** ********** ***** **** ******** ** *** ********* ** ********* ** ***** ********* ** ******** * ***** ******* ** *** **** ******** ** *** *********** **** ***** ********* ***** ******* ***** ************ ** ***** *** ** **** * ***** ********** **** ** ************ **************** ***** ************ ** ** ******* *** **************** *************** ************* ********************** ********** ************** ********** ******* *** ************* ********** *************** *************** *************** ****** *** *** ****** ********** ****** *** ** ** ********* *** ** ******************* ******** ***** ************ ******* ***** *** ******* ****** *** ******* ** *** ****************** ********* ** *********** **** *** ************ **************** **** * ***** ********* ** ******* **** ** ** **** **** ****** ********** ******* * **** ** * ********** ** **** ****** ** ** ******** *********** ******** ********** ***** ****** ******** ** ***** *** ****** ** ********* ** **** ******** ***** **** * *** ** ****** ****** ******** *** ** *********** ******** ****** ******* ****** ** ******** *************** *** ******* *********** ****** ************* ** **** ******* ***** ** ************* ****** ** ********* ******* *** ******** *** **** *** **** *** ***** ****** **** ********* ** ****** *** ***** ** ******* ** ********** ** ** **** ******* *** ********** **** *** ****** *** ****** ******** ** ***** ****** ********* *** ********* **** ******* *** * ** ******** **** ******** ** ** ****** ******** ** ******* ******* ****** ** ********** ********** ** *** ***** ** ******** ******** ** ** *** ******** ** ****** *********** ** ******* ** ***** ****** **** ******** ** ******** Nedjma, agressée pour son Iphone: «On a enquêté nous-mêmes, maintenant j’attends...» ** ********* ******* ********* ** ********* *** ******** ********* ** ******** **** *** ****** ****** **** ** ****** ******* ******* **** *** ** ***** ** ***** ** *** ******* **** ** ********* ** *** ***** ********** ** ********** ********* ** **** ***** ************ ********* ************** ***** ********* ** *** ** ******** ** * ******** **** ** ******** ** ****** *** ****** ** *********** *** ********* **** ****** ****** ********* ** **** ******** ** ** ******* *** ********** *** ******* ******** ** ******* **** *** ************ **** ***** ** ******* ** ** *** ** ******* ****** ** **** ** ***** ************** *** ***** ** ******** *** ****** *** *** ** ******* * ********** ** * ********* *** **** *** * ********** ******* ** **** *** * ******** ** ******* ** *** * ****** ************* ** **** *** *********** ********** **** **** **************** *** ********** ** ******** ********** **** *** **** ** ***** ** ********* ** ************** ** ******* ** ** ****** ********* *** ** **** ** ***** *** ********* ** **** ***** *** ** ***** ******** ** ********* ** ** ******* ******* ******** **** *** ************ ************** *** *********** **** **** ** ** ******* ** ********* **** * ******** *** ****** **** ** ******** **** ***** ********* ****** *** ****** **** ***** **** ** ******* ** ** ******* *** ******* ** ****** ****** * ******** *** ***** ** ** ********* ** ******* ** ******* *********** ** ******* **** ****** ** *** *********** **** **** ** **** ********** *** ****** ***** **************** **************** ** **** **** *************** ****** *** ********** **** ** ***** ** **** ** ** *** **** ****** ***** **************