Cyclisme: le Tour de Wallonie sur les routes du... GP Cerami à Quaregnon

La cinquième et d ernière étape du Tour de Wallonie 2021 sera disputée le 24 juillet entre Dinant et Quaregnon où sera jugée l’arrivée finale. L’épreuve wallonne par étapes (2.Pro), qui sera partie le 20 juillet à Genappe, honorera les routes boraines – dont le Tierne du Dragon - sur près de 50 kilomètres. Paradoxalement, le GP Cerami, initialement prévu le 25 juillet entre Mons et Frameries, a été annulé.