L’acteur Georges Corraface présidera le jury du Festival du film de Mons

C’est avec le slogan « Des émotions, de l’amour, du cinéma » qu’aura lieu du 9 au 16 juillet prochain le 36ème festival international du film de Mons. Le jury sera présidé par l’acteur grec Georges Corraface. David Strajmayster notamment connu pour son rôle de Samantha oups ! fait lui aussi partie du jury.

La présentation de cette nouvelle édition a eu lieu ce jeudi après-midi à Mons au WCCM (Wallonie Conference Center Mons) par Maxime Dieu, délégué général, et Jean-Paul Deplus.

L’équipe organisatrice. - Pa.Ti.

Initialement prévue en mars, puis reportée en mai et encore postposée du 9 au 16 juillet prochain, cette superbe rencontre culturelle aura finalement lieu. On se rappellera que l’édition 2020 s’est terminée tout juste et que la remise des prix, le vendredi 13 mars à 18h30 au complexe Imagix, est restée marquée dans nos mémoires avec pour seule personne présente Maxime Dieu annonçant les prix dans une atmosphère très morose. Quatre heures plus tard, quasi tout le pays était à l’arrêt… C’est dire si 16 mois plus tard ce festival « estival » qui peut avoir lieu et aura lieu représente un véritable tour de force.

A Imagix et à la RTBF

Ce festival aura donc lieu du 9 au 16 juillet à Imagix et à l’auditorium Abel Dubois (RTBF).

Pour réussir ce festival, comme les précédents, des partenaires ont dû s’associer : MARS (Mons art de la scène), la Ville de Mons, la province de Hainaut, le Plaza Art, et la Fédération Wallonie Bruxelles ainsi que de nombreux partenaires commerciaux.

Durant ces huit jours dédidé au septième art, 68 films (50 longs métrages dont 30 premières belges et 18 courts métrages) seront projetés lors de 88 séances publiques. Ces films proviennent de 21 pays dont la Belgique, la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne…

Hommage à Jaco Van Dormael

Le festival, ce n’est pas qu’une simple projection de tous ces films, c’est aussi une compétition internationale, présidée par Georges Corraface, un cineuropa (présidé par Cécile Despringre), une compétition de courts métrages belges, des films en première (donc à découvrir en exclusivité à Mons), un hommage à Jaco Van Dormael (« Toto le héros », « le 8ème jour », « Le tout nouveau testament »…), des séances spéciales et thématiques, des séances jeune public, des activités pédagogiques, des rencontres professionnelles…

Bref, durant huit jours, le septième art sera présenté sous toutes ses facettes et brillera comme il se doit !

Plus d’infos : http://www.festivaldemons.be/