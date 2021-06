Prison belge ou française, pas le même prix: Abrini coûterait 8x moins qu’Abdeslam!

Le ministre français de la Justice a révélé que la détention de Salah Abdeslam, dans la prison française de Fleury-Merogis, coûtait 433.000 euros par an à l’État français. Et en Belgique, combien coûte la détention d’un Mohammed Abrini par exemple, ou de tout autre détenu «terro» ou radicalisé? Un député flamand a posé la question au ministre de la Justice. Le chiffre cité par Vincent Van Quickenborne (51.614 euros par an) est 8 fois inférieur au français. Peut-on comparer ces données et faut-il comprendre que les mesures de sécurité prises autour d’Abrini sont nettement moins fortes que celles autour d’Abdeslam?

*** ** ****** **** *** ********* ** ***** ** **** ** ***** ******** **** *** ********* ** ********* ** ***** ** ************ ***** ******** *** ******* ** ****** ** ** ****** ********** ** *************** ****** **** ***** ***** ** ***** *** ****** ***** *************** ** ********** ****** ******* ***** *** ** ** ********* ****** ********** ***** ***** ** ********* ***** *********** ******* *** **** *** **** ****** ********** **** ** ************* ****** *** **** ** *********** *** ***** ** ** ********** ** ********** ** ********** *** ******* ** ******* ** **** ****** *** ************* **** ****** **** ********* ** ** **** ******* ** ** **** ** * ** ***** *** *** ***** ****** **** ************ ****** ** * *** *** **************** ** ***** ****** * ******* ****** **** ** ********** ** ********** *** ***** ***** ** ** ******* * ******* ******* **** ***** ************** * ********* ******* ***** ******* * ******** ***** ****** ** ***** ************* *** ** ***** *********** ** *************** ********** *** ** ******** ** ** **** *** ** ***** ****** **** ** ********* ** ******** ** ** ******* ******* *** ************ ***** **** * ******** *** *** ******** ******* ************** ************ *************** ********* ********** **** ************** ** ********** *** **** *** *********** **** ***** ******** ** ***** ** **** ***** *** **** **** ** ******* ****** ** ****** *** *** ****** ***** *** *** ****** ************ ** ********** ** ******** **** ** *** ******** **** ** **** *** **** ** ****** ******* *** *** ** ********** ** ********** ************* *** ** ****** ***************** ** ************ ***** ********** ** ******** *** **** ******* ******* **** ** ************** ** ***** ********** **** ****** *** ***** **** ************ *** ** ****** ******************** ** * ********* ***** ******* ***** ***** ********* *** ***** ******* **** ** ****** ********* ** ********* **** *** *** ***** *********** ** ********** ******** ****** *********** ******** ******* *** *********** ******** ************* ************ **** ** **** *** *********** ***** *** ******* *********** ** *** ** **** ****** ** ** ****** ******** ******* *** ********** ****** **** ********** **** ******** ********* ***** ** **** **** *** *************** *********** ** ********** ******* *** * * ***** ********** **** ****** ** **** **** ** ***************** ** ******* ***** *** ** ******** ******** *** ***** ** ********* **** ***** ***** ****** *** ***** ** ************** *********** **** *************** *** ************** ******** *** ******** ************** **** ******* ************ *************** ** ********** ** ************* *** ********* *** ***** ** ********** ************* **** ** ** ******** *** *** ***** ******************* ********* *** ** ****** *** ************ ** *** ***** ***** *** ********** ************ ******* ****** *** *********** ******** *** *** ************ ** *** ********* ** ***** ** **** **** *** *** ******** ******* *** *** **** ********* ******* ***** ********** ******** *** ***** ************ ************ ** ***** ************** ** **** ********* *** ********* ** ****** **** ********* ******* ************ *************** ********** ****** *************** **** ****** ********** **** *** **** **** ** ******* *** *********** ** *** ***** ** ********* ********* *** ******** ***** *********** **** ******* ** ***** ** ******** ** ******** ** ************** ** *** *************** ***** *** ***** ******* ** *** ********* ** ***** *********** ** ******** ** ** ******* * ***** ******** *** ** ****** ** ******** ****** **** *********** ****** ** ********** ************** ***** *** ********* ****** **** *********** *** ***** ********** **** ** *** ** ****** **** **** ********** ****** **** ** *********** ******************* ** ** ***** *** ************ **** *** ******** **** ******** ******* *** ******** ******** ** *** ** ***** ** *****