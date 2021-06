Pas d’Euro ce samedi pour Enzo à cause d’une quarantaine obligatoire en Angleterre

Cet Euro devait être une belle fête pour Enzo et ses amis... - News

Ce samedi, Enzo Cortelletti devait assister à la rencontre entre l’Italie et l’Autriche à Wembley. Jeudi soir, un mail de l’UEFA sonnait le glas de ses espoirs. En raison d’une quarantaine obligatoire en Angleterre, l’UEFA l’a informé qu’il ne pouvait pas se rendre au match. Une mauvaise nouvelle aussi pour tous les supporters belges qui espèrent que les Diables aillent le plus loin possible dans ce tournoi.