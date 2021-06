Après Mons, Saint-Ghislain et Frameries abandonnent aussi le masque en rue

Avec les chiffres de la pandémie qui s’améliorent et la vaccination qui s’accélère encore, le port du masque en rue est abandonné par de plus en plus de communes. Chez nous, c’est déjà le cas à Mons, puis maintenant à Saint-Ghislain et Frameries.

« Après Bruxelles, Mons et Tournai, la Ville de Saint-Ghislain annonce à son tour la suppression de l’obligation du port du masque. Dès ce 26 juin, vous pourrez à nouveau déambuler dans le centre-ville saint-ghislainois sans protection buccale », annonce fièrement la Cité de l’Ourse.

Porter un masque restera toutefois une obligation dans tous les endroits définis par les autorités : services communaux, magasins… Les personnes de plus de 12 ans devront également porter une protection buccale sur les marchés, marchés annuels, braderies, brocantes, marchés aux puces et sur les foires, là où il y a une plus forte concentration de personnes. Il en sera de même pour les files d’attente aux abords des écoles et des infrastructures culturelles et sportives, les files d’attente des commerces et pharmacies de toute l’entité et enfin dans tout lieu fortement fréquenté, où la distanciation sociale ne peut pas être respectée.

« Toutes ces mesures seront d’application jusqu’au 31 août inclus », précise la commune de Saint-Ghislain.

À Frameries aussi

Idem à Frameries. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans le centre-ville dès ce samedi 26 juin.

Néanmoins, il reste obligatoire, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, dans certains lieux, lorsqu’il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation :

– Les magasins, les marchés du mercredi à La Bouverie et du samedi à Frameries, les braderies et les brocantes

– Les établissements Horeca (pour les personnes en circulation)

– Les transports en commun

– Les bibliothèques, les musées, les salles de conférences et auditoires

– Les bâtiments de culte

– Les événements et représentations culturels, les compétitions et entraînements sportifs

– Les parties accessibles au public des bâtiments publics, les files d’attente dans l’espace public