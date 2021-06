Vol avec violence à Mons: condamné à 24 mois de prison, André est finalement acquitté

En novembre 2017, Sacha, 18 ans, avait été agressé dans le sas d’une banque par deux individus à Mons. « File ta carte bancaire et ton code secret, sinon on te tranche la gorge », lui avait dit l’un d’entre eux. André avait été interpellé et condamné en première instance à 24 mois de prison ferme. Mais il a finalement été acquitté en appel. Explications.